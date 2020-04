Reina Isabel II dará mensaje en medio de la pandemia. Algunos prevén que ceda sus atribuciones al Príncipe William.

Como se veía venir desde hace unos días, la reina Isabel II se dirigirá al Reino Unido y la Commonwealth el próximo domingo por la noche (05 de abril), desde el “aislamiento preventivo” autoimpuesto en el Castillo de Windsor.

Así es, la Reina Isabel toma la decisión después del aumento en el número de muertos relacionados con el coronavirus en Gran Bretaña esta semana.

Las muertes elevó la cifra de la nación a más de 3,600, la Reina decidió hacer una rara aparición en la televisión para calmar a sus súbditos y agradecer a los médicos y enfermeras que luchan contra el virus mortal.

Recordemos que el coronavirus ha afectado grandemente a Gran Bretaña y a gran parte del continente europeo, entre ellos países como Italia y España en donde el número de víctimas mortales cada día aumenta más.

El anuncio de un mensaje oficial de su majestad fue hecho a través de un tweet oficial de la cuenta The Royal Family que al pie de la letra dice:

Se espera que dicho mensaje también se muestre en los canales de redes sociales de “The Royal Family” y se transmita por la radio del Reino Unido.

De acuerdo con la agencia BBC, el discurso del domingo será el cuarto del reinado de 68 años de la Reina Isabel más allá de su tradicional mensaje anual el día de Navidad.

On Sunday 5th April at 8pm (BST)

Her Majesty The Queen will address the UK and the Commonwealth in a televised broadcast.

As well as on television and radio, The Queen’s address will be shown on The @RoyalFamily’s social media channels. pic.twitter.com/EADh7WNU7b

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 3, 2020