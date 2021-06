¡Regresa Tecate Pa’l Norte! Conoce a los artistas invitados

Luego de un año sin conciertos ni festivales musicales en México debido a la pandemia por covid-19, el festival Tecate Pa’l Norte regresa con una edición presencial; esto luego de la versión digital que se realizó el pasado mes de abril.

El festival de música anunció por medio de su cartelera, la lista de artistas que están invitados a presentarse en tierras mexicanas, específicamente en el Parque Fundidora de Monterrey Nuevo León los próximos 12 y 13 de noviembre de 2021.

Los headliners serán la banda estadounidense Foo Fighters y la banda australiana Tame Impala. Como talento mexicano se presentará Alejandro Fernández y el El Tri; desde argentina, Babasónicos y Los Auténticos Decadentes, Juanes desde Colombia, la chilena Mon Laferte; además de bandas como The Kooks, Foster the People y hasta Uzielito Mix.

Además de los anteriormente nombrados, estos son todos los artistas principales que se presentarán en el festival de música:

Chet Faker Claptone El Tri Foster The People Galantis, Piso 21+Mau y Ricky Sublime With Rome, The Witest Boy Alive; destaca la aparición de múltiples artistas, como Caloncho, División Minúscula, Enjambre, Hello Seahorse, Kinky, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Leon Laide, Lila Downs, entre otros.

Los boletos del festival Tecate Pa’l Norte 2021 estarán a la venta a partir del 5 de julio a las 11:00 am a través de Ticketmaster; por otro lado, si tienes tu boleto para la edición 2020, igualmente tendrá validez para esta edición 2021.

“Llegó el momento de volver a cantar frente a los escenarios, de retomar tu territorio, de brindar nuevamente, llegó el momento de volver a rugir en el festival más poderoso y ascendente”, publicaba el festival en un video en el que anunciaba esta edición, que ya es una realidad.

