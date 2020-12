El próximo 31 de diciembre se llevará a cabo el tan esperado concierto de Justin Bieber vía streaming, lo que marca su regreso a la escena tras haberse ausentado de los escenarios por tres años. El concierto, dijo, es para “darle una patada al 2020”.

Los boletos para el concierto están siendo vendidos a través de su página www.justinbiebernye.com, con un costo de 25 euros, informó la compañía discográfica del polémico cantante.

Los boletos ya están a la venta

El artista canadiense no pisa un escenario desde 2017, no ha tenido mal año dentro de lo que cabe, pues en febrero publicó su quinto disco de estudio “Changes”, el cual, aunque no tuvo la misma acogida popular que sus predecesores, llegó al número 1 en Estados Unidos.

Regresa Justin Bieber a los escenarios con concierto en fin de año

Bieber, quien contrajo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin a finales de 2018, ha estado muy centrado en los últimos años en su salud. Él mismo reconoció que en el pasado abusó de las drogas y que, “superado” por “el oficio, las responsabilidades, las emociones, la familia, las finanzas y las relaciones”, luchó contra la depresión y la ansiedad y el deseo que “no querer vivir más”.

