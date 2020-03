Regresa Gloria Trevi a Veracruz. La “Diosa de la Noche” regresa a Veracruz para presentar su nuevo tour en el WTC de Boca del Río.

Será la noche del sábado 9 de mayo en el WTC a partir de las 21:00 horas cuando suba al escenario la máxima estrella de la música pop de México, Gloria Trevi, quien trae su nuevo tour “Diosa de la Noche”.

Su nuevo tour incluye un derroche de tecnología y multimedia donde interpreta sus más sonados éxitos como: Ábranse perras; No querías lastimarme; Todos me miran; Esa hembra es mala; Me lloras; así como las de antaño: Con los ojos cerrados; Pelo suelto; Hoy me iré de casa; entre otras.

La también actriz y productora cuenta con una gran trayectoria en la que ha ganado diversos premios y nominaciones, tales como: Premio Lo Nuestro, Lunas del Auditorio, Premios Casandra, Premios Billboard Latino.

También: Galardón a los Grandes, International Dance Music Awards, Premios People en Español, Premios Telehit, Latin American Music Awards, Festival de Viña del Mar, entre muchos otros.

El 9 de mayo marcará el regreso de Gloria Trevi a la zona conurbada Veracruz-Boca del Río lo que promete ser una de las noches más espectaculares del año.

