Regina Blandón, quien saltó a la fama con su personaje de “Bibi” en La Familia Peluche, ha destacado por unirse a movimientos de impacto social, como el empoderamiento de la mujer.

Y aunque siempre ha mostrado una faceta que no se doblega ante los malos comentarios, este lunes se sinceró con sus seguidores en redes y reflexionó sobre las críticas que ha recibido sobre su cuerpo.

En una extenso pero contundente mensaje en Instagram, Regina aseguró que su propósito es inspirar a “hablar sobre un tema importante y apapacharnos un poco más”.

“Estas me las tomé hace poquito mientras me arreglaba (…) Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije ‘mira, me siento guapa hoy, la verdad’ y me tomé las fotos y seguí con mis actividades”, dijo refiriéndose a las fotos con las que acompañó la publicación.

Regina continuó asegurando que luego de compartirlas, comenzó a cuestionarse su físico.

“Las vi al día siguiente cruda y en chinga dije: ‘es que qué huev*s: se me ve gorda la pierna, es que la panza, es que la lonja de atrás, es que debería estar más flaca, es que por qué no le echo más ganas, bla bla bla…“.

Regina Blandón promueve un mensaje positivo a su audiencia

Además, la protagonista de “Guerra de Likes” indicó que esto no es nada nuevo para ella, atribuyéndolo a los comentarios que ha recibido a lo largo de su carrera.

“Desde muy chiquita me dicen: ‘bueno, es que a lo que te dedicas tú SIEMPRE tienes que verte de cierta forma, siempre te tienes que cuidar; siempre ‘arreglada’, siempre fit y ‘ay, qué bueno que enflacaste te ves MUCHO mejor’, etc etc etc etc..”, agregó.

Si bien Regina no culpa a terceros, hace una invitación a que en lugar de pensar en el “qué dirán”, se dejen ir los estereotipos de la belleza.

“Quiero promover que nos podemos ver como queramos, que nos tenemos que tirar buena onda (sobre todo a nosotros mismos). Que chasm quien quiera opinar sobre el cuerpo del de al lado (empezando por mandarnos a nosotros mismos)”, concluyó la actriz.

