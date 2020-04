Reese witherspoon revela que podría hacer Legalmente Rubia tres. La película se ha convertido en una de las favoritas por parte del público adolescente.

La actriz de 44 años de edad se encuentra también haciendo cuarentena en su hogar tras la pandemia del coronavirus, por lo que ahorita la tercera entrega de la famosa abogada de Hollywood tendrá que esperar un poco.

Al parecer todo indica que ese deseo se hará realidad Reese platicó con su gran amiga Jennifer López por medio de una videollamanda:

“A mis hijos les encantó. Les gustó mucho y se la pasaron en grande. Estabas realmente fantástica en esa película. Cuando la terminamos de ver me dijeron que les gustaría saber qué le pasaba a su personaje, y yo les prometí que les pondría las continuaciones porque, si no me equivoco, hay segunda y tercera parte, ¿verdad?”, preguntó J.Lo.