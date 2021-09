Recrean casa de árbol de “Winnie the Pooh” y ya puede alquilarse en Airbnb

Uno de los personajes más conocidos y queridos a nivel mundial celebra 95 años de vida, “Winnie The Pooh”, lo que llevó al ilustrador Kim Raymond a recrear la casa de árbol donde vivía el inseparable compañero de Christopher Robin.

Raymond fue el encargado de diseñar el osito amante de la miel por más de tres décadas y su nueva encomienda consiste en traer a la vida la casa que apareció en la película “The Many Adventures of the Pooh” estrenada en el año de 1977.

Su esfuerzo y talento fueron traídos a la realidad y el famoso inmueble ahora puede ser alquilado a través de la plataforma Airbnb. El hogar de Winnie Pooh se encuentra ubicado en el Ashdown Forest, la reserva natural donde el escritor británico A. A. Milne obtuvo la inspiración para crear el universo de dicho personaje.

De acuerdo a la descripción difundida por Airbnb, la casa de árbol cuenta con varios elementos característicos del cuento original. Algunos de ellos son la leyenda Mr. Sanders, inscrita en el marco de la puerta, así como los característicos tarros repletos de miel.

Te puede interesar:

Conoce el departamento de José José en Miami que malvendieron Sarita y Sara Salazar

El impactante vestido de Eiza González tomó 550 horas de confección

Winnie Pooh cumple 95 años desde su primera aparición en pantalla

Además, se informó que el inmueble está equipado con una cama doble en la planta baja, dos camas individuales en la entreplanta, un baño, cocina, comedor y sala de estar.

Sin embargo, quedarse a dormir en la propiedad de Winnie Pooh no es tan fácil como se cree, pues se debe cumplir con algunas estrictas, pero simples reglas que te compartimos a continuación:

Queda totalmente prohibida la entrada a los efelantes.

Mantener las manos alejadas de los tarros de miel.

La hora de los piscolabis es alrededor de las 11:00.

Es obligatorio jugar a las carreras de palitos en el puente.

Está permitido dormir más de una siesta al día.

No se admiten mascotas (excepto Ritos, Tiggers, Ígors, Piglets y ositos Winnie the Pooh).

No está permitido fumar porque se enfadan las abejas.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.