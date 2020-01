reconoces a uno de estos famosos actores de los 80

Maite Perroni topless en playas de Tulum. La actriz fue captada en sus días de descanso disfrutando de una de las playas de Tulum, Quintana Roo. Sin nada que la cubriera la también cantante disfrutó al lado de su prometido, Koko Stambuk.

La ex RBD decidió quitarse la parte de arriba de su traje de baño color verde para broncearse a la perfección. En las fotografías compartidas en redes sociales se le puede ver recostada boca abajo sin preocupación alguna.

En las fotografías que compartió la revista TvNotas la cantante de 36 se muestra junto a su prometido y aprovechó para presumir su amor.

La actriz de El juego de las llaves y su prometido anunciaron que llegarían al altar muy pronto. Fue hace unas semanas que confirmó Maite en una entrevista con la periodista María Patricia Castañeda. Además contó cómo fue el momento en el que le pidió matrimonio.

“Koko nunca me dijo: ‘¿Quieres ser mi novia?’. Koko me dijo: ‘¿Te quieres casar conmigo?’ en una cena un día en Miami en un lugar muy lindo, y fue como: ‘¡sí, sí me quiero casar contigo!’ No fue el protocolo, fue simplemente vamos a hacer algo en serio juntos, fue algo muy de él y mío, no hubo ceremonia, no hubo registro civil, no hubo invitados, fue una cosa entre él y yo”, reveló.

Maite y los RBD fueron tema de conversación recientemente luego de que compartieran una fotografía del reencuentro de la banda en sus redes sociales y emocionaran a sus fans.

Así Maite Perroni se bronceó topless en la playa sin preocupación alguna.

Con información de El Diario.