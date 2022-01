Rebelde: Esta es la escena MÁS triste de la versión de Televisa (VIDEO)

Con el estreno de Rebelde, la nueva serie de Netflix, las comparaciones con la novela de 2004 producida por Pedro Damián para Televisa no se han hecho esperar, y aunque se aclaró que no es un remake, sino una adaptación de la trama original que le ocurre a una nueva generación de estudiantes, los comentarios no han parado.

Otro de los fenómenos que ha ocurrido a su alrededor, es que la versión de Rebelde, protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez ha vuelto a popularizarse, gracias a la nostalgia que se ha generado entre el público. Esto ha provocado que diferentes escenas vuelvan a la memoria.

La escena MÁS triste de Rebelde, versión de Televisa

Uno de los momentos inolvidables y que nos sacó más de una lágrima, es la triste escena en la que Mia se entera de que Miguel, supuestamente, le fue infiel con Sabrina, en una noche de copas.

Tras regresar a su habitación, Mia escucha hablar a Celina y a Vico y decir que Miguel se acostó con Sabrina. En estado de shock, Mia va con Miguel y furiosa lo golpea por lo que recién ha descubierto. Posteriormente, vemos el momento en que la tristeza invade a Mia en su cuarto, se ha convertido en un mar de lágrimas. Mía falta a la escuela, porque no puede enfrentarse a la situación.

La escena de la novela Rebelde de Televisa con la que muchas personas se han identificado, es cuando Mia vuelve a encarar a Miguel, después de recuperarse de la fuerte noticia de su infidelidad, porque él intenta explicarle que fue lo que pasó aquella noche y que no podía recordar por haber bebido de más.

La infidelidad de Miguel, finalmente resulta ser una mentira armada por Sabrina para hacer que Mia y Miguel se separen.

“Es que ya no quiero que me expliques nada, Miguel … Confiaba en ti más que a nada en este mundo… Yo lo único que necesitaba era que alguien que me diera verdad, que alguien me diera lealtad… Si te perdono, pero, la magia ya se rompió” dice Mia con lágrimas que escurren por su rostro, mientras Miguel le pide perdón.

Esta escena de Rebelde se ha compartido en redes sociales y los usuarios han reaccionado con comentarios en los que expresan que verla aún duele, que es una escena que no puede superarse o que se siente identificados con ella por haber vivido o estar viviendo la misma situación.

Mira aquí la escena más triste de Rebelde, versión de Televisa: