Rebelde: Entérate de quién es quién en el remake de Netflix

Este lunes se estrenó en Netflix la nueva versión de Rebelde, el exitoso argumento juvenil que Televisa presentó en 2004 junto a un destacado elenco de artistas que incluyó la participación estelar de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Sin embargo, ahora que 18 años pasaron desde aquel fenómeno televisivo, un nuevo grupo de actores encabeza la trama que avanza con giros distintos, innovadoras propuestas y un concepto musical que colocará en los escenarios a otras estrellas. Te contamos quiénes son.

¿Quién es quién en el remake de Rebelde?

Franco Masini es Luka Colucci

Este personaje llama particularmente la atención en Rebelde ya que es sobrino de Mia Colucci (Anahí). Tiene una personalidad egocéntrica y bastante compleja que en ocasiones puede llegar a incomodar a las personas que lo rodean, sin embargo, en el fondo esconde heridas y situaciones difíciles que lo hacen actuar de esa manera.

Azul Guaita es Jana Gandia Cohen

Cansada de seguir las órdenes de su mamá y harta de hacer lo que los demás dicen, la protagonista abandona todo con tal de seguir sus sueños y descubrir sus talentos en la Elite Way School.

Sergio Mayer Mori es Esteban

Es un destacado pianista de conservatorio que en la banda de la escuela se desempeña como compositor.

Lizeth Selene es Andi

Su gran amor por la música la ayuda a sobrellevar sus problemas; no obstante, prefiere mantener la imagen de una chica fuerte y mala aun cuando en el fondo es todo lo contrario.

Jerónimo Cantillo es Dixon

Su sueño más grande es convertirse en un exitoso rapero, pues no teme hablar con la verdad y expresar lo que siente sin importar qué dirán.

Andrea Chaparro es M.J.

Al estar formada bajo los estándares de una familia religiosa, M.J. no encuentra otra manera de comunicar lo que siente si no es a través de la música, no obstante, esta pasión la orilla a decir mentiras.

Giovanna Grigio es Emilia Alo

Es una alumna becada que hará todo lo posible por conseguir poder, pues su principal característica es que se enfoca en perseguir sus sueños.

Alejandro Puente es Sebastián Langarica

El personaje es hijo de la jefa de gobierno. Además, goza de talento y mucha popularidad.