Rebecca Jones niega cáncer de útero, “estoy bien”. Luego de que una revista de circulación nacional difundiera que la actriz padece nuevamente cáncer.

La que fuera coprotagonista de la telenovela “Cuna de Lobos” rechazó que padezca cáncer de útero, como reveló una publicación de espectáculos el día de hoy.

Ý es que como es costumbre la publicación conspiró. Sí, la revista TV Notas aseguró en su edición de este martes que la protagonista de la obra “Una mujer extraordinaria” acudió a un hospital.

A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones) on Mar 8, 2020 at 9:28am PDT

View this post on Instagram

Según la revista, en dicho nosocomio le habrían dado el diagnóstico y le habrían recetaron quimioterapias, según declaraciones de una “supuesta amiga” de la artista.

Sin embargo, en entrevista con Maxine Woodside en “Todo para la Mujer” de Radio Fórmula, Rebecca Jones desmintió a la revista y afirmó que ese tipo de noticias falsas sólo alerta a las personas que la quieren.

“Es lo que me molesta de estas notas falsas. La gente que me quiere sí se preocupa… No tengo ni útero, con eso te digo todo”, afirmó tajante Rebecca.

Y es que TV Notas incluso reveló unas imágenes donde aparece la actriz usando un cubrebocas.

A post shared by Rebecca Jones (@la_rebeccajones) on Feb 14, 2020 at 1:30pm PST

View this post on Instagram

Respecto a ello, Rebecca Jones destacó que se trataba de fotos tomadas hace dos semanas, cuando comenzaba la crisis sanitaria por la nueva cepa de coronavirus COVID-19, de ahí que ella usaba una mascarilla.

Para finalizar, detalló que nunca ha escondido que va a tratamiento y revisiones médicas, por ello acudió a un hospital para recibir inmunoterapia la cual “jamás he escondido”.

Y detalló que está en etapa de remisión del cáncer y que se encuentra perfectamente.

“Esa revista ya muy poca gente la lee, muy poca credibilidad tiene, no es algo que me quite el sueño… Me da la impresión de que esos medios se comportan como buitres”, opinó.