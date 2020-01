Rebecca de Alba fue contactada por los escritores de Luis Miguel, la serie. En una reciente entrevista que dio la actriz con Adela Micha reconoció que los guionistas de la popular producción le pidieron que revelara algunos detalles de la vida del cantante para agregarlos, sin embargo ella aclaró que no le gusta hablar de la vida privada de las personas.

La temporada de la serie comenzará su rodaje en febrero y será más adelante en el año que se estrenará. De Alba descartó que ella vaya a actuar sin embargo se sabe que ella conoció la vida del Sol muy de cerca en los años 90, por lo que no es sorpresa que le hayan preguntado sobre aquel entonces.

“¿Te buscaron de la serie de Luis Miguel?”, preguntó Adela Micha en su programa a lo que Rebecca respondió: “Sí, no, no he dado nada de información, pero sí, sí me hablaron desde noviembre más o menos”. Además la actriz agregó que no ha dado nada de información para el guion.

“Me hablaron para preguntarme porque lo está haciendo en hermano de León Krauze que también es muy buen periodista, él es el que hace el guion, el hijo de Enrique, entonces es súper correcto y me habló, lo conozco desde que es muy chico, me dijo que, si yo quería, pero por el lado serio de cómo era Luis Miguel en los años 90”, explicó Rebecca.

La actriz tiene mucho material para contar incluso del cantante Ricky Martin, con quien perdió un hijo.

¿Crees que Rebecca de Alba tenga una participación especial en Luis Miguel, la serie?

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Hola.