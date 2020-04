Reaparece Silvia Pinal tras cirugía: “Estoy como nueva”. La Diva de la Época de Oro del Cine Mexicano, así se expresó luego de encender las alarmas tras una aparatosa caída…

Así es, el fin de semana las alarmas se encendieron luego de que se reveló que la primera actriz Silvia Pinal había ingresado al hospital en calidad de urgente.

Más tarde su hijo Enrique Guzmán aclaró la situación y explicó que su señora madre se había tropezado con un tapete, había caído y se había fracturado la cadera.

La situación era grave sí, pero no de vida o muerte dijo en ese momento su hijo.

Sin embargo, fue la mismísima actriz quien narró la caída para Maxine Woodside en el programa “Todo para la mujer” de RadioFórmula.

Lo primero que aclaró es que se encuentra bien y “como nueva”, tras una caída que sufrió al entrar a su recámara y así lo relató:

“La caída fue entrando a mi recámara. Se me pegó un pie, estaba caminando rápido y caí redonda. Me quedé ahí sentada porque caí muy fuerte. Llegó mi secretaria y me levantaron, me dolía la rodilla porque me dí un golpetazo pero de aquéllos”, afirmó Silvia.