Reality de las Kardashians paró. Kim Kardashian y su esposo no están pasando por el mejor momento, luego de que el rapero tuviera un episodio de bipolaridad y en redes sociales confesara que ha tratado de divorciarse de Kim por meses, parece que la famosa familia ha intentado hacer lo que sea para no sacar más detalles a la luz.

Y es que según fuentes cercanas a la familia aseguraron que Kim no quiere documental el episodio por el que está pasando su esposo. A pesar de que en otras ocasiones la familia ha lidiado con problemas como la adicción de Scott Disick, la transición de Caitlyn Jenner y el arresto de Khloé.

Ahora TMZ aseguró que en el momento en que Kanye presentó su punto de quiebre han detenido las grabaciones del reality, por lo que la socialité de 38 años está decidida a no transmitir esto en la pantalla chica.

La bipolaridad de Kanye West

En más de una ocasión Kim se ha pronunciado sobre su esposo y su salud mental, asegurando que no lo tomo a la ligera y no es un tema que sea para bromear. Además no quiere que el drama de la serie se alimente de algo tan delicado.

Recordemos que Kanye habló en su Twitter no solo del divorcio de Kim, también de que no quería que sus hijos modelaran para Playboy (haciendo alusión a que en un principio fue Kris Jenner, la madre de Kim, quien impulsó a su hija a hacer el desnudo para la revista que la disparó a la fama), además de que dijo que la familia Kardashian-Jenner lo tienen “atrapado por la supremacía blanca”.

Así el reality de las Kardashians paró en cuanto Kanye West tuvo su episodio de bipolaridad.

Con información de Infobae.