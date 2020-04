Raúl y Armanado Araiza los hermanos que sufrieron adicciones. Los dos estuvieron internados en clínicas de rehabilitación, por lo que han podido salir adelante.

Tras aquellos difíciles momentos que vivieron, los hermanos Araiza se encuentran más unidos que nunca junto a su mamá, la actriz Norma Herrera.

Siempre se ha comentado que la fama y el dinero no lo es todo en la vida, un claro ejemplo son los hermanos Raúl y Armando Araiza, quienes sufrieron de alcoholismo en algún momento de su vida.

Estos dos actores son hijos del fallecido Raúl Araiza y Norma Herrera, quien comenzó primero con las adicciones fue Armando, quien tiene 50 años de edad, en su cuenta de Twitter puso en noviembre del 2019 que cumplía 28 años, cinco meses y 16 días sin tomar una gota de alcohol.

“Hoy cumplo 28 años 5 meses 16 días de no beber alcohol. De joven tuve problemas y decidí dejarlo. Hoy me encuentro feliz y sano ¡SOLO POR HOY! #salud”.

Armando comenzó su carrera artística desde muy pequeño en la telenovela “El Maleficio”, también realizó algunos famosos melodramas como: “Quinceañera”, “Un rostro en mi pasado”, “El vuelo del águila”, “María José” y “Azul”, pero el éxito así como la fama lo llevaron a las adicciones:

“Me fumaba unas siete cajetillas de cigarros al día, y me estaban dando unos ataques bárbaros. Comprendí que querer es poder. Mi organismo como que no eliminaba el alcohol y se convertía en una alergia. Preferí dejarlo, cambiando por el deporte”, reveló.

