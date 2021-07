Raúl Sandoval revela que fue acosado por Daniel Bisogno: “Un agarrón en mis partes”

De nueva cuenta, el conductor del programa “Ventaneando”, Daniel Bisogno, se encuentra envuelto en polémica. En esta ocasión se debe a que Raúl Sandoval reveló que fue acosado por él, razón que lo llevó a poner fin a su amistad.

En entrevista con el programa Chisme No Like, Raúl Sandoval se sinceró sobre las causas que lo llevaron a alejarse del conductor, haciendo una revelación de quedó a más de uno con la boca abierta.

A diferencia de lo que se rumoraba, la fractura de su amistad no se debió a que comenzó a salir con la ex pareja de Bisogno, Fran Meric. Por el contrario, fue gracias a un episodio de presunto acoso que vivió de su parte, mismo por el que no se disculpó.

“Los chismes que a mí me atacaban antes de casarme eran de mujeriego. En primera, pues voy a aclarar, yo no tengo nada en contra de la comunidad gay, tengo muchos amigos gays y si lo fuera, la última persona en la que me fijaría sería en Bisogno por todo lo que he visto de él como ser humano“, informó.

Te puede interesar:

Chiquis Rivera se desnuda en Instagram y Daniel Bisogno la señala por “sobrepeso”

Daniel Bisogno tendría los días contados en “Ventaneando”, revela Pati Chapoy

Raúl Sandoval hace una fuerte confesión sobre Daniel Bisogno

La revelación que más revuelo causó fue aquella en donde Raúl Sandoval describió el presunto episodio de acoso que vivió por parte del polémico presentador.

“Estamos reunidos ahí, se le pasaron las copillas o algo y me hizo una falta de respeto. Me tiró un agarrón de nueces con la mano medio escondida. Me tiró un agarrón en mis partes“, detalló el ex participante de La Academia.

Para concluir, el famoso destacó que a pesar del incómodo momento, intentó comportarse y no atacar al conductor de Ventaneando, por respeto a la amistad que una vez tuvieron.

“Yo valoraba mucho la amistad de Bisogno, él siempre me apoyaba… yo valoraba mucho esa parte, me invitaba a reuniones, yo me sentía apreciado, valorado… y en una fiesta, una vez, con su actual esposa, que en ese tiempo era su novia, pues estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mi… pues me tiró un agarrón de nueces con la mano media escondida. No le pegué un chingazado porque era mi amigo“, finalizó Sandoval.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen