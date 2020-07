Raúl “El Negro” Araiza no podrá tener intimidad con su pareja. Debido a que hace unos días fue operado, tiene prohibido hacer movimientos bruscos.

El conductor de Hoy tiene cerca varios meses que comenzó una relación sentimental con María Amelia Aguilar, psicóloga que una vez a la semana presenta una capsula dentro de la emisión matutina.

Vaya calamidad la que está atravesando Raúl “El Negro” Araiza luego de haber revelado que hace unos días se sometió a una operación de una hernia, de la cual afortunadamente ya se encuentra recuperando.

“Me quité una hernia que me había dado problemas. La mía era umbilical, se me botó y me empezó a doler”, dijo.