Raúl Araiza vuelve a tomar y arma escándalo en aeropuerto

View this post on Instagram

Alcoholizado el negro Araiza protagoniza escándalo en el aeropuerto de #Oaxaca La mañana de hoy martes, una persona de sexo masculino que se encontraba en estado inconveniente, (alcoholizado) protagonizó una revuelta al interior del Aeropuerto de la ciudad de Oaxaca, supuestamente al no permitirle abordar el vuelo de Volaris (por el estado en que se encontraba). Más tarde se dio a conocer que el sujeto protagonista del escándalo supuestamente es el conocido conductor y actor Raúl “El Negro” Araiza, que al parecer se dirigía hacia la CDMX. #RaúlAraiza