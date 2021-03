Después de varios rumores sobre una ruptura entre Raúl Araiza y su novia, María Amelia Aguilar, el conductor decidió romper el silencio y confirmar su separación. Aquí te contamos los detalles.

En los últimos días, el periodista Alex Kaffie reveló que el conductor de Hoy y su novia habían decidido tomar caminos separados; ahora, Raúl Araiza acabó con los rumores y relató cómo es que él y la psicóloga llegaron a ese punto.

Fue en una entrevista con la revista TV Notas que el también actor indicó los verdaderos motivos del rompimiento para evitar “especulaciones”.

“Te lo confirmo. No hubo terceras personas, ni abusos, el motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo; no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón”, señaló Araiza.

Aseguró que no hubo dramas de por medio. Por el contrario, María Amelia sabía que la profesión de Raúl es muy demandante: “Yo soy actor y conductor, un godín de la televisión, ella me conoció en este medio y sabe que no tengo horarios ni días de descanso”.

Te puede interesar:

Raúl “El Negro” Araiza no podrá tener intimidad con su pareja

Consuelo Duval confesó que su primera vez fue con Raúl Araiza

¿Por qué terminaron Raúl Araiza y María Amelia?

En cuanto se le cuestionó sobre cómo decidieron llegar a esa “solución”, Araiza indicó que platicaron mucho sobre el tema, y prefirieron romper ahora que están en buenos términos.

“Nos sentamos a platicar sobre la situación laboral y personal actual de ambos, pues tomamos decisiones que ya no nos permitían estar juntos. Acabábamos de cumplir un año de novios, todo iba bien. Dejamos las cosas en el mejor momento, antes de que esto se tornara feo o empezaran reclamos por las exigencias del tiempo“, agregó.

Raúl Araiza finalizó la entrevista puntualizando que María Amelia fue un gran apoyo durante el año que estuvieron juntos; y aunque el rompimiento es definitivo, le desea lo mejor hoy y siempre.

“María es una mujer de tiempo y constancia, y por fortuna tuvimos mucho gracias a la pandemia. Sin embargo, el tiempo ya se me acabó, y en los próximos nueve meses estaré en trabajo intenso“, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.