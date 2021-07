Raúl Araiza protagoniza incómodo momento en Santa Fe: “¿Una limosna?”

Raúl Araiza, conductor del programa “Hoy”, dio mucho de qué hablar luego de pasar un incómodo momento tras comer en un famoso restaurante en Santa Fe. Todo parece indicar que al actor no le salieron las cuentas y se le olvidó guardar dinero para el estacionamiento, por lo que tuvo que pedir “limosna” para poder abandonar el lugar. ¿Qué fue lo que pasó después? Sigue leyendo para enterarte.

Con el carisma que lo caracteriza, Raúl Araiza recurrió a sus redes sociales para relatar el cómico episodio que vivió hace algunos días cuando salió a comer solo.

De acuerdo a su narración, se le olvidó guardar efectivo para poder pagar el estacionamiento: “Les voy a contar una historia, te vas, comes solo, a gusto, sin hablar, te sales, crees que traes efectivo y entonces te das cuenta de que no traes dinero para pagar el estacionamiento“.

Ante dicha situación Araiza tuvo que recurrir a otra solución: caminar por los alrededores y pedir dinero para poder pagar la cuota de estacionamiento.

“Entonces te tienes que salir a caminar a la calle como yo, no porque esté mal caminar en la calle, sino que ¿a quién le pido dinero? ¿Una limosna? Los coches no se van a parar, estoy en Santa Fe, construcciones ¿quién me auxilia?“, narró.

El hijo de Norma Herrera descartó la opción de pedir un “aventón” pues los peligros a los que se exponía eran mayores.

“Aventón nunca he pedido porque no me vayan a violar y esas cosas, mta madre qué hueva, no tengo para pagar el estacionamiento, ¿alguien quiere venir a pagármelo?, órale, porque todavía está lejos”, dijo para concluir

No pasó mucho tiempo antes de que los seguidores de Raúl Araiza llenaran el clip de likes y comentarios en los que miles se ofrecieron a rescatarlo de dicha “tragicomedia”.

“Jajaja ahora sí te tocó amigo”; “Lástima que estamos tan lejos si no ya sabes que ahí estaríamos”; “Amigo querido! Ni cómo ayudarte así y hasta allá!!”, son algunos de los comentarios que llenaron su publicación.

