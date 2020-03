Raúl Araiza presume a su novia por primera vez. El programa Hoy fue quien reveló la fotografía de “El Negro” junto a la psicóloga.

Después de que hace unas semanas se reveló el romance entre el conductor de Hoy con una de las colaboradoras que tiene el programa Hoy.

En la cuenta de Instagram del programa Hoy se publicó una fotografía de Raúl “El Negro” Araiza junto a María Amelia Aguilar, la cual fue tomada en el foro de la emisión matutina.

Los dos aparecen abrazados y muy sonrientes:

“El amor está en el aire”, dice la imagen.

Por lo que la fotografía ha causado furor entre los seguidores del programa debido que es la primera vez que se dejar el conductor con su nueva pareja de manera oficial.

El conductor tiene cuatro meses que se acaba de divorciar de Fernanda Rodríguez, ellos estuvieron casados durante 24 años y tuvieron dos hijas.

Tras poco tiempo de estar soltero, Raúl “El Negro” Araiza confirmó que se encuentra dándose una nueva oportunidad en el amor con su compañera de la emisión matutina la psicóloga María Amelia Aguilar, quien aborda temas para adolescentes.

Luego de que haberse revelado la relación entre “El Negro” y María Amelia Aguilar, el conductor de Hoy confesó que se encuentra muy contento y que tienen tres meses de estar saliendo:

“Es que me da risa que pongan ‘novio’, no es mi novia, estamos saliendo, llevamos tres meses saliendo…”, así lo dijo al programa ‘Con Permiso’ que conduce Juan José origel.

Por lo que el actor dejó muy en claro que no volvería a casarse:

“Yo creo que ya no (se volvería a casar), ella también hace tiempo está divorciada, es una tipaza, yo la admiro. Tenemos la misma plática, nos divertimos mucho, pero en realidad yo creo que es algo que no consideraría porque ya me aventé 23 años increíbles (casado), pero creo que ya no, ni tener hijos…”, confesó.