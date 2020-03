Raúl Araiza confiesa si podría volverse a casarse. El actor tiene tres meses de haberse divorciado y ya se encuentra en una nueva relación.

Quién parece estar más que contento es Raúl “El Negro” Araiza, el conductor de Hoy se encuentra estrenando romance con la psicóloga María Amelia Aguilar, a quien conoció en el programa.

El actor de 55 años confesó que se encuentra muy contento con esta nueva oportunidad que se encuentra dándole al amor, él estuvo casado con Fernanda Rodríguez durante 24 años, tuvieron dos hijas.

Tras tres meses de haber anunciado “El Negro” Araiza su divorcio, ya se encuentra en una nueva relación junto a una de las colaboradoras que tiene el programa Hoy, quien es la psicóloga María Amelia Aguilar.

Durante una entrevista que dio el conductor explicó que tiene tres meses saliendo con María Amelia, a quien conoce desde hace tres años:

“Es que me da risa que pongan ‘novio’, no es mi novia, estamos saliendo, llevamos tres meses saliendo…”, así lo dijo al programa ‘Con Permiso’ que conduce Juan José origel.

Por lo que el actor dejó muy en claro que no volvería a casarse:

“Yo creo que ya no (se volvería a casar), ella también hace tiempo está divorciada, es una tipaza, yo la admiro. Tenemos la misma plática, nos divertimos mucho, pero en realidad yo creo que es algo que no consideraría porque ya me aventé 23 años increíbles (casado), pero creo que ya no, ni tener hijos…”, reveló.

Cabe mencionar que hace unos días cuando se dio a conocer el noviazgo entre Raúl y María Amelia, él así se expresó de su nueva relación:

“Estoy ilusionado de la vida, estoy muy contento, estoy viendo qué me trae la vida… Sí, estoy saliendo con alguien ya muy formal, muy contento, al tiempo se irá sabiendo…”, confesó.

Con información de Quién.