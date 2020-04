Raquel Bigorra y Daniel Bisogno, ¿hay reconciliación?. Así se refirió la cubana al ser cuestionada sobre la situación…

Recordemos que Raquel fue señalada por la mismísima Pati Chapoy de ser la autora de filtrar información “íntima” de Daniel Bisognio, como por ejemplo su divorcio y su gusto por parejas de su mismo sexo.

De hecho, eso propició que varios famosos comenzaran a mostrar su postura ante la pelea.

En el momento se aseguró que La Bigorra también había vendido información sobre Atala Sarmiento e Ingrid Coronado.

Total que después de varios dimes y diretes, la discusión llegó a su fin y como consecuencia Bisogno y Raquel terminaron su lazo de amistad.

Sin embargo, en una reciente entrevista Raquel Bigorra habló sobre la situación por la que atravesó:

“Cuando salió todo esto obviamente me apaniqué, aparte diario el ex compañero tuiteaba con una saña. Pasado el tiempito, primero tenía la aplicación para no recibir mensajes y no sabes la gente tan cariñosa. Que, porque no los dejaba comentar y que me querían dar ánimo”, mencionó.