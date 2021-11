Raquel Bigorra podría estar cerca de ser la NUEVA conductora de ‘Chisme NO Like’

Una de las celebridades más queridas en la industria del espectáculo es la famosa conductora cubana Raquel Bigorra, quien ha causado revuelo en las últimas horas, aquí te contamos la razón.

Como recordamos, la celebridad de 47 años de edad, fue eliminada del reality show del programa de Hoy, Las Estrellas Bailan en Hoy, por lo que el tiempo de aparecer en un famoso proyecto podría resultar emocionante para sus fanáticos.

Tras ser eliminada del reality show producido por Televisa, han comenzado a circular los rumores de que la famosa conductora de televisión podría formar parte del equipo de la famosa producción de Chisme No Like.

Cabe mencionar que desde hace un par de años Raquel Bigorra decidió formar parte de los proyectos de Televisa, luego de tener diversos problemas con el conductor de TV Azteca, Daniel Bisogno.

¿Raquel Bigorra será la nueva conductora de Chisme No Like?

Tras algunos meses alejada de los rumores, recientemente se anunció que la presentadora de televisión podría formar parte de uno de los canales de YouTube más famosos en la industria del espectáculo.

Según el periodista Alejandro Zúñiga, Raquel Bigorra ha tenido un acercamiento con el famoso programa de “Chisme No Like”, ya que aparentemente los conductores Elisa Beristáin y Javier Ceriani podrían invitarla a formar parte de sus emisiones que actualmente se presentan por medio de TV Azteca.

Sobre ‘Chisme No Like’, es que de muy buena fuente me he enterado que están buscando a una tercera conductora para integrarse y vendría a ser Raquel Bigorra; están en negociaciones”, agregó el periodista.

Según la información disponible, el famoso programa llegará a TV Azteca en dos semanas, sin embargo, aún no se ha confirmado la participación de la celebridad cubana que podría llegar a Chisme No Like muy pronto.