¡Rammstein no pisará México por temor al Covid-19! 🤐😷

Rammstein cancela visita a México por Covid-19. Mientras el ral pretende una “nueva normalidad”, bandas extranjeras prefieren no arriesgarse en suelo azteca…

La industria del entretenimiento también se ha visto afectada por la propagación del coronavirus Covid-19, pues varios eventos masivos se han cancelado para evitar la concentración de aglomeraciones.

Esta situación ya llegó hasta la banda alemana Rammstein, pues anunció a través de un comunicado que cancelará su gira 2020 y con ello el concierto programado en la Ciudad de México.

Sadly, but in the best interests of everyone’s health and safety, we have to postpone our North America Tour. We are now working on rescheduling the tour in 2021. More information: https://t.co/PvrCAR5iiH #Rammstein pic.twitter.com/8PzOUNPqp1

— Rammstein (@RSprachrohr) May 27, 2020