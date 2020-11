Rakuten Viki: Streaming de películas asiáticas.

Desde los 50 y gracias a Bruce Lee, occidente empezó a interesarse en las tan ajenas producciones asiáticas. Después, el intercambio cultural pasó a las viñetas, después los videojuegos y ahora, los artistas pop de Corea del Sur. Esas fans adolescentes podrán adentrarse más en los productos audiovisuales de China, Japón y Corea usando Rakuten Viki.

Esta opción pertenece a la televisora japonesa Rakuten TV. Su alternativa Viki ni siquiera pide registro, además, tiene una comunidad para conversaciones, preguntas y sugerencias con la tradicción.

Te puede interesar:

Kim Jong Un reaparece fumando en reunión tras fotos de prensa norcoreana

Facundo hace entrevista racista a Bong Joon-ho y así se justifica

Rakuten Viki: Streaming de películas asiáticas.

La plataforma ofrece un “VikiPass Standard” de 5 dólares mensuales que ofrecen un contenido exclusivo. No obstante, la gran mayoría del repertorio es gratuito, como desde hace la última década. Originalmente se trató de un proyecto de estudiantes occidentales, quienes pensaron que los idiomas asiáticos se popularizarían gracias a las series televisivas.

Otra curiosidad, es que no sólo es la plataforma quien selecciona las series más atractivas. Sino que los propios fans deciden por su puño y letra cuáles valen más la pena con el apartado ‘Collections’. Lastimosamente, los contenidos no se encuentran disponibles en todas partes. Por no decir que las traducciones suelen cometer equivocaciones, ya que muchas veces son hechas por una inteligencia artificial.

Pese a lo que muchos pensarían, no hay Cine de Arte o animaciones japonesas. Aunque los fanáticos de dramas coreanos estarán satisfechos.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen