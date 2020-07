Rafita Balderrama de luto, fallece su papá en medio de la pandemia. El conductor lo reveló a través de su cuenta de Instagram donde dio detalles del suceso…

El conductor Rafita Balderrama usó sus redes sociales para informar sobre la muerte de su padre.

A través de su cuenta de Instagram, el locutor de una estación grupera publicó una foto de él en compañía de su padre, con un sentido mensaje.

A post shared by rafabalderrama (@rafabalderrama) on Jul 28, 2020 at 8:48am PDT

De acuerdo con el programa “Venga la Alegría”, el fallecimiento se debió a un infarto. El presentador, originario de Chihuahua, nació el 28 de mayo de 1979.

Balderrama comenzó en un programa de comedia en 1999, “Black and White”, donde compartía pantalla con Perico Padilla y Omar Chaparro. Posteriormente en 2004 formó parte de la emisión de Televisa titulada “No Manches”.

Hace 12 años, Rafita se sometió a una cirugía de bypass gástrico, debido a razones de salud, con el fin de bajar de peso.

“Después de ser papá [la cirugía] es otra de las mejores decisiones que he tomado, me cambió la vida, me dio muchísima energía y salud. Si me hubieran dicho antes que era tan fácil no habría esperado 27 años”, aseguró el conductor al diario El Heraldo de Chihuahua.