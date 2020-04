Rafa Sarmiento e hijo sufren ataque tras salir de cuarentena. Ellos se encuentran viviendo en España por el tratamiento de lenguaje que recibe Iñaki.

En el 2019 Jimena “La Choco” Pérez reveló a ‘Ventaneando’ el Trastorno Especifico del Lenguaje que tiene su hijo menor, el cual le provoca que no pueda hablar.

Uno de los matrimonios consolidados dentro del medio del espectáculo mexicano es el que han conformado Rafa Sarmiento y Jimena “La Choco” Pérez, quienes se conocieron en las instalaciones de TV Azteca.

El matrimonio tiene dos hijos, pero Iñaki, que es el más pequeño nació con un Trastorno Específico del Lenguaje, que es una afección neurológica que se parece con el autismo, en el pequeño ha provocado que tenga dificultades con el habla.

Por lo que Rafa y “La Choco” se tuvieron que ir a vivir a España para que Iñaki comenzara a tener un tratamiento en aquel país.

Sin embargo, la pareja desde que llegó a España ha tenido que atravesar por muchas adversidades, como por ejemplo esta última donde Rafa e Iñaki fueron agredidos por personas, tras salir de la cuarentena que se supone todos los españoles se encuentran haciendo tras el coronavirus que ha afectado mucho a ese país.

Así lo reveló Rafa, quien compartió en sus redes sociales el ataque que sufrieron él y su pequeño, quien debe salir, por lo menos tener paseos cortos, como parte de su tratamiento.

Rafa mencionó que están salidas están permitidas por el gobierno español:

También el periodista ha pedido tener más empatía con las personas y en dado caso que él se encuentre violando algo, será el único responsable, no los demás.

“Si estoy violando algo, la policía se hará cargo y me multará. No es su problema. Ellos no son ninguna autoridad ni tienen derecho a increpar a nadie. No tienen por qué meterse con la gente. Menos si está lleno de símbolos. Primero observen. Se vale preguntar, más no reclamar”, informó.