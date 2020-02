¿Quieres el San Valentín más romántico?, sigue estos pasos… es uno de los días favoritos por todas las parejas que deciden utilizarlo para celebrar su amor.

El 14 de Febrero es una fecha señalada en el calendario de las personas que tienen pareja. El día de San Valentín es el día de la celebración del amor,el día en que los enamorados dedican a ellos mismos, a la pareja.

Y este año, como todos, llega el día de San Valentín y no nos puede pillar desprevenidos. Y aunque es verdad que el amor hay que demostrarlo cada día a tu pareja, este día en concreto lo podemos dedicar a hacer algo especial, algo que no se pueda hacer todos los días y sorprender a tu pareja.

¿Te has puesto a pensar ideas originales para pasar un día de San Valentín romántico y no se te ocurre nada? Aquí te proponemos unas cuantas ideas de citas para que no te vuelva a pillar por sorpresa el día del amor.

BAÑO PARA DOS

Muchas veces, el día 14 de Febrero es un día laboral y no se puede dedicar todo el día a celebrar. Por eso, un gran plan romántico para el día de los enamorados puede ser preparar a tu pareja un baño relajante después de una larga jornada laboral.

Prepara el ambiente en el baño, todo tiene que ser especial: prepara las toallas, pon una luz tenue, quizás puedas usar unas velas blancas para dar más calidez al sitio. Hazte con unas sales de baño o unas bombas de baño, que además de resultar buenas para la hidratación de la piel, dejarán un delicioso aroma en el ambiente.

Y cuando estéis los dos disfrutando en el agua, puedes sorprender a tu pareja una vez más ofreciéndole un aperitivo al postre, ¿qué tal unos chocolates o unas deliciosas fresas?

Nada mejor para acabar esta cita en el baño y continuarla quién sabe dónde…

CITA EN LA COCINA

Vamos a huir del típico plan de cena de enamorados este año. Este año la cita puede suceder en la cocina. ¿Por qué no preparar la cena juntos? Por supuesto será una cena especial en donde el plato resultante será lo de menos.

Tu, que serás el cocinero o cocinera, impondrás las normas en la cocina:

– Sólo esta permitido llevar un delantal puesto encima, ¡ropa fuera!

– La receta va a contener ingredientes como nata, chocolate, harina…¡juega con ellos y con su cuerpo!

Invéntate tus propias normas, haz que todo sea sensual y erótico y da rienda suelta a la imaginación en tu cita especial de San Valentín.

CITA A LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

Seguro que todos cuando hemos sido jóvenes, nos hemos ido alguna noche a mirar el cielo estrellado con nuestro amor. ¿Por qué no revivirlo?

Busca un lugar, probablemente a las afueras de la ciudad, desde donde se pueda apreciar el bien el cielo en una noche estrellada y cuéntale a tu pareja una mentira piadosa para poder salir de casa sin que se imagine a dónde va.

Probablemente en Febrero no haga una temperatura muy cálida, por lo que es mejor ir con el coche para poder disfrutar de las vistas durante más tiempo. Además, podrás llevar escondido en el maletero alguna sorpresa final. ¿Qué tal unas flores para ella o un improvisado picnic en el coche para los dos?

ESCAPADA ROMÁNTICA

Si disponéis del día entero para vosotros, puedes proponerte organizar una salida especial.

Te proponemos pasar el día en la nieve. Una cabañita en la montaña con spa puede convertirse en la mejor de las citas.

Puede ser una plan perfecto, tanto si te gusta disfrutar del deporte y esquiar, como si os apetece pasar el día desde dentro de la cabaña contemplando el paisaje nevado y relajandoos en el spa.

CARTA DE AMOR

Si el romanticismo es lo tuyo y llevas esperando el día de San Valentín todo el año, qué mejor que sorprender a tu pareja con un romántico poema o carta de amor.

Y si la idea te gusta pero quieres que sea más original, te proponemos un juego para ponérselo a tu pareja un poco mas complicado y darle emoción al juego.

Elabora la carta primero. Cuando la tengas, divide el texto en varios trozos y esconde cada trozo de la carta en una parte distinta de la casa.

¿Quieres el San Valentín más romántico?, sigue estos pasos…

Acuérdate de escribir en el papelito una pista sobre dónde puede estar escondida la siguiente parte de la carta de amor.

Cuando tu pareja haya conseguido reunir la carta entera, deberá leerla y recibir una recompensa por haber conseguido completar el reto.

La recompensa os la dejamos en vuestras manos…

Lo más importante es añadir a todas estas ideas de citas románticas vuestro toque personal. Pensad en los gustos de nuestra pareja y seguro que ese día será muy romántico y perfecto.

Un plan para recordar toda la vida juntos.

Con información de Agencias

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.