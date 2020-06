¡Quieren a Verónica Castro como reina de la marcha LGBT+!

Quieren a Verónica Castro como reina de la marcha del Orgullo Gay. Este fin de semana se celebra la Marcha del Orgullo Gay y se hará de manera virtual debido a la pandemia…

Este fin de semana se celebrará la Marcha del Orgullo Gay en Ciudad de México, y sí, se hará de manera virtual ante la pandemia que vivimos.

El reportero Gabriel Cuevas informó en Fórmula Espectacular que los organizadores del evento, que se realiza año con año, pensaron que sería buena idea coronar a Verónica Castro como una de las reinas gays de esta edición, pero…

A post shared by VerónicaCastro💫💫 (@vero.castrofans) on Jun 22, 2020 at 2:19pm PDT

View this post on Instagram

“A mi me platicó, uno de estos cuates de las organizaciones, no sé si fue mente Maquiavélica o no, pero invitaron a la Vero Castro, la estaban buscando para que fuera también a través de una manera virtual reina gay y pues obviamente no contestó el teléfono, le mandaron WhatsApp, los dejó en visto. Yo creo que a lo mejor no tenía el tiempo o no estaba interesada”.