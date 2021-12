¿Quién gana la tercera temporada de LOL: Last One Laughing México?

La tercera temporada de LOL: Last One Laughing México llegó para sorprender a todos los seguidores de la comedia, reuniendo a 10 increíble personalidades dentro de la casa para obligarlos a no reir durante 6 horas suena como una de las tareas más complicadas para un comediante, pues como sabemos su trabajo es hacer reír en todo momento.

Conducido por Eugenio Derbez, las reglas dentro de la casa son simples, utilizar todas las herramientas disponibles para lograr que sus compañeros se rompan en risa y así salgan de la competencia, dejando el camino libre mientras las horas pasan.

Los 10 participantes de esta tercera temporada son:

Paco de Miguel

Sofía Niño de Rivera

Mau Nieto

Capi Pérez

Ricardo “Pepe” Peralta

Coco Celis

Ricardo Pérez

Hugo “El Cojo Feliz”

La Bea

Gaby Navaro

Cada uno de estos participantes llegó para exponer sus diferentes personalidades, dejando ver que la comedia viene en formas distintas, y aún así para los televidentes ha sido casi imposible no morirse de risa con cada uno de los capítulos.

Después de algunos capítulos hemos podido ver la salida de algunos comediantes, dejando claro que existe una fuerte competencia dentro de la casa, sin embargo, a tan solo unos capítulos de conocer al ganador, los fanáticos han mostrado su molestia por algunas filtraciones de la propia producción.

Se filtra el ganador de LOL: Last One Laughing México

Los rumores y spoilers apuntan que será Coco Celis quien se convertirá en el comediante ganador de la competencia, convirtiéndose en el único en no perder la compostura y mantenerse estoico ante la múltiple comedia de la competencia.

Desafortunadamente para los televidentes parece ser que fue la misma producción de Amazon Prime Video quien expuso al ganador dentro de su último adelanto del programa, ya que algunos apuntan que dentro de la escena del festejo se ve claramente como todos felicitan a Coco Celis.

Aunque todavía no se ha confirmado nada, no se sabe si estas especulaciones son verdad, ya que muchos aseguraban que había otros comediantes que se habían mostrado bastante seguros dentro de su participación.

Será este viernes 24 de diciembre cuando descubramos finalmente quién será quien realmente se ponga la corona de ganador de la tercera temporada de LOL: Last One Laughing México, ¿ya tienes a tu favorito del momento?