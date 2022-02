¿Quién es Sofía Aragón, la hermosa conductora de Venga la Alegría que canceló su boda?

Sofía Aragón es una modelo, conductora y actriz originaria de Guadalajara, Jalisco, que saltó a la fama en 2019, luego de ganar el concurso de belleza ‘Mexicana Universal’, el cual le permitió representar a México en ‘Miss Universo’, donde obtuvo el segundo lugar.

La también escritora, se vio envuelta en un escándalo donde confesó que vivió un martirio en el certamen organizado por Lupita Jones, y aunque ahora está enfocada en la conducción, durante el año pasado la ex reina de belleza volvió a acaparar los titulares tras cancelar su boba.

¿Quién es Sofía Aragón?

La ahora conductora de 28 años del programa matutino de TV Azteca, ‘Venga la Alegría Fines de Semana’, comenzó a escribir a los 14 años para algunas publicaciones de su ciudad natal y a los 15 se inició en el mundo del modelaje. Estudió Imagen y Mercadotecnia en la Universidad Autónoma de Guadalajara y posteriormente también estudió maquillaje cinematográfico en SFX Makeup Artist en los Estados Unidos. En 2015 lanzó su propia línea de maquillaje, con productos naturales elaborados en Chiapas.

En 2017 inició su carrera en los concursos de belleza, y en la final de ‘Miss Jalisco’ se llevó la segunda posición. Un año después participó en ‘Mexicana Universal Jalisco’, obtuvo el segundo lugar y fue elegida por el estado para representarlo en ‘Mexicana Universal 2019’. donde se alzó con la corona: lo que le dio la oportunidad de poder participar en nombre de México en ‘Miss Universo 2019’. Al final de este concurso internacional, Sofía Aragón obtuvo la posición de segunda finalista.

La jalisciense se incorporó al Centro de Formación de Actores para la Televisión (CEFAT) de TV Azteca, tiempo después se volvió la conductora del reality musical ‘La Voz México’, y en octubre de 2021 se convirtió en parte del panel oficial de conductores del programa matutino de los fines de semana, ‘Venga la Alegría’.

En 2019, la conductora compartió un video en las redes sociales, donde confesó no haber recibido apoyo económico en Miss Universo, incluso reveló haber ha sido ignorada por Lupita Jones y excluida de los eventos que se realizan después del concurso. A su denuncia se le unieron voces de otras ex reinas de belleza, y Lupita Jones terminó disculpándose, pero negando las acusaciones en su contra.

A mediados del año pasado, Sofía Aragón y su novio Francisco Bernot anunciaron que su boda se pospondría debido a que existían proyectos profesionales que se interponían en su vida personal, pero poco tiempo después, la modelo anunció que el enlace matrimonial se cancelaba porque habían terminado su relación.

La Mexicana Universal de 2019se dio cuenta de que su ex pareja no era el amor de su vida, y aunque lo quería sinceramente, había cosas de él que no le gustaban y que sabía que no iban a cambiar.

Actualmente, puedes ver la belleza de Sofía Aragón todos los fines de semana en ‘Venga la Alegría’.