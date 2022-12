Será la versión joven de Gloria Trevi, durante sus inicios y cuando conoce a Sergio Andrade.

“Ellas son yo”, la bioserie de Gloria Trevi, es el proyecto donde hace su debut actoral, Regina Villaverde Cruz, quien será la versión joven de Gloria Trevi, durante sus inicios y cuando conoce a Sergio Andrade.

La joven actriz, es originaria de la Ciudad de México y quedó seleccionada en el casting nacional que hizo la productora para encontrar a la versión joven de Gloria Trevi (desde los 14 a los 21 años).

¿Quién es Regina Villaverde, la joven actriz que interpretará a Gloria Trevi en “Ellas son yo”?

“Yo hago de los 14 a los 22, pero se trata de toda su vida, cuando está empezando con esto de cantar, cuando se viene de Monterrey a la ciudad de México, cuando conoce a esta persona (Sergio Andrade)”, comentó.

Agregó que “la verdad es todo un reto, pero no me ha costado, para mí ha sido muy fácil, me identifico mucho con ella, me ha parecido muy divertido todo lo que ha vivido e interpretarlo”.

Además de actuar, Regina Villaverde Cruz, también interpretará los primeros éxitos de Gloria Trevi, como Doctor Psiquiatra y Quiero volver a ti.

