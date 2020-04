¿Quién es la protagonista de ‘Poco Ortodoxa‘?. La serie de Netflix ha logrado que las personas olviden por un rato el coronavirus y quieran saber más sobre la religión judía.

Para aquellos que ya vieron la exitosa serie les ha causado mucha curiosidad todo sobre esa religión, además de que fue una historia de la vida real.

Una de las series que está causando gran revuelo en Netflix es ‘Poco Ortodoxa’, cuya protagonista tiene que renunciar y huir de su religión, desencadenando un par de historias que en pleno siglo XX siguen sucediente.

La historia se basa en la vida real de Deborah Feldman, quien escribió el libro ‘Unorthodox: the scandalous rejection of my hasidic roots’, ahí cuenta cómo fue su pasado cuando nació en la comunidad jasídica Satmar de Williamsburg, Nueva York.

Definitivamente parte del éxito de la serie fue por la enigmática de la historia y por su protagonista la actriz de israelí, Shira Hass.

¿Quién es la protagonista de ‘Poco Ortodoxa’?

Ella ha logrado atrapar las miradas de las personas que han visto la serie, por eso aquí un poco de sus datos.

Shira Hass nació en Israel, tiene 24 años de edad, aunque muchas personas apenas saben de su existencia los cierto es que la actriz ya tiene varios años dentro de la actuación.

Asimismo en su natal país también ha realizado grandes proyectos en televisión y cine, los cuales ya le han dado grandes premios, Shira ha realizado 19 producciones, siendo la película ‘Princess’ que la hizo ganadora como Mejor Actriz en Israel.

Sin embargo Shira desde muy pequeña ha tenido que vencer muchos obstáculos, cuando tenía tres años de edad le diagnosticaron cáncer de riñón, durante dos años se sometió a un tratamiento con el cual pudo superar la enfermedad.

La actriz ha revelado que su abuelo sobrevivió al holocausto, él estuvo en Auschwitz. Shira Hass quien da vida a la ahora famosa Esty Shapiro, en la vida real no tiene nada que ver con el personaje, ella lleva una vida muy normal, aquí su cuenta de Instagram lo puedes constatar.

