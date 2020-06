¿Quién es la actual esposa de Héctor Suárez?. El fallecido actor se casó por segunda vez y tuvieron dos hijos, que son los más pequeños.

Su ahora viuda se llama Zara Calderón y siempre estuvo al pendiente del estado de salud del fallecido actor.

Este dos de junio del 2020 se dio a conocer la muerte del actor Héctor Suárez a los 81 años de edad, la causa fue un paro cardiorrespiratorio, por lo que el mundo del espectáculo se encuentra de luto en estos momentos.

Tras el fallecimiento del actor han salido varios secretos de su vida privada, como por ejemplo que se había vuelto a casar con Zara Calderón, a quien agradeció siempre por haberlo cuidado.

Así lo informó en una entrevista Héctor Suárez en el 2019 cuando el actor salió del hospital luego de que se recuperara del cáncer de vejiga, por lo que le extirparon el mencionado órgano y la próstata.

“Desde aquí quiero agradecer a esa mujer maravillosa como me cuida como me cura, como me alimenta, como me protege como me procura Dios te bendiga Zarita linda de mi vida”, dijo el actor.