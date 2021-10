¿Quién es Eros, el personaje de Eternals que podría interpretar Harry Styles?

Mavel se ha convertido en toda una maquina de generar éxitos, pues desde que fue adquirida por Disney, logró consolidar un proyecto a largo plazo que hasta el momento es de los más exitosos en toda la historia del cine, pues logró armar un universo de super héroes, con historias que se entrelazan una con otra.

Después de 13 de años de comenzar este proyecto, la mayoría de los fanáticos y no fanáticos, llegaron a pensar que el final del Universo Cinematográfico de Marvel llegaba a su fin con Avengers: Endgame, pues fue la historia que culminó con una saga entera, sin embargo, Disney y Marvel no se detendrían ahí, razón por la que ya tienen planeado proyectos para varios años más, algo que comenzó sin duda con Shang-Chi, un nuevo personaje muy interesante basado en una cultura nueva para el UCM, y que continuara creciendo con el estreno de The Eternals, una cinta basada en unos héroes venidos de otro planeta para proteger a los humanos, sin embargo, nada de estas nuevas historias dejara de recordarnos el camino recorrido pues todo lo sucedido en la anterior saga será mencionado a futuro.

¿Harry Styles llega al UCM?

A pesar de que, en nuestro país, The Eternals se estrena el próximo 4 de noviembre, la premier de la película ya se llevó a cabo, sin embargo, fue muy exclusiva para los actores y algunos periodistas reconocidos, cosa que ha traído nuevas noticas, pues según el periodista Matt Donelly, el cantante y actor ex One Direction, Harry Styles, estaría formando parte del UCM al interpretar un personaje nunca antes visto, tratándose de Eros, quien en los comics es el hermano menor de Thanos.

Al parecer su aparición en The Eternals seria únicamente en la escena post-creditos de la película, sin embargo, su historita podría empezar a desarrollarse más adelante.

Eros es el hermano de Thanos

Como lo mencionamos, el nuevo personaje interpretado por Harry Styles es hermano menor del villano principal de la Saga del Infinito, Thanos, por lo que cómo lo vimos en Infitnity War, es hijo de A’Lars y Sui-San.

Eros se distingue por tener una personalidad muy distinta a la de Thanos, pues es un superhéroe libre que le gusta gozar de los placeres de la vida, además de que una de sus armas es tener el don máximo de la seducción. Además de eso Eros tiene una fuerza sobre humana, super regeneración y la posibilidad de crear campos magnéticos a su voluntad.

En las historietas Eros llega a la tierra y busca formar parte de Los Vengadores, luego de que su mejor amigo Mar-Vell muriera por una enfermedad, por lo que busca sumarse a los héroes más poderosos del planeta quienes en varias ocasiones ayudaron a su mejor amigo. Tras sumarse a Los Vengadores, Eros es renombrado cómo Starfox y permanece en el grupo hasta que tiene que ir en búsqueda de su malvada sobrina Nebula.