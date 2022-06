¿Quién es Dean Pelic, el modelo croata que sería el nuevo pretendiente de Belinda? | FOTO

La vida sentimental de Belinda se ha vuelto un tema de los más comentados en el mundo del espectáculo desde el momento en que se supo su polémica ruptura con Christian Nodal, pues a partir de que ambos artistas confirmaron el fin de su relación, a los dos se les ha relacionado con otras celebridades de las que ya se habla como posibles conquistas.

Ahora, a 5 meses de que dicho romance concluyó, la cantante podría estar interesada en otro famoso con quien se le ha visto interactuar de una manera en la que ya generó sospechas, ya que a pesar de sus constantes esfuerzos por mantenerse apartada del reflector, las redes sociales la delataron.

Dean Pelic, el nuevo pretendiente de Belinda

El contacto de la actriz con el modelo croata se evidenció en su perfil de Instagram, plataforma donde el galán europeo no dudó en responder las imágenes de la intérprete con emojis y misteriosos mensajes que resaltan sobre el resto.

Dean Pelic comentó una fotografía de Belinda con una ‘B’ y con un emoticón de dulce, elementos que según la opinión de los seguidores, demuestran la atracción que siente por ella. Además, como era de esperarse, la publicación detonó una serie de reacciones por parte de los fans que desde ahora aseguran estar a favor de que la actriz se dé una nueva oportunidad en el amor.

¿Quién es Dean Pelic?

Tal y como se mencionó antes, el presunto pretendiente de Belinda es un modelo de 36 años de edad que nació en Umag, una ciudad costera en Istria, Croacia, lugar donde creció hasta cumplir 14 años y viajó rumbo a Pazin con el fin de comenzar sus estudios en el Classical Gymnasium.

Posteriormente, Dean Pelic se mudó a la capital del país y se graduó en la licenciatura de Administración, Marketing y Turismo; sin embargo, de acuerdo con información de su biografía, su incursión en la escena del modelaje se presentó de manera inesperada pero con mucho éxito, ya que la carrera lo volvió famoso y de inmediato logró obtener mucho trabajo en el rubro.

“Nunca tuve la intención de ser modelo, hasta que un día una amiga me llevó a una agencia de moda donde quedaron encantadas conmigo. Lo primero que me preguntaron fue: ¿Dónde has estado hasta ahora? Se puede esperar mucho, mucho trabajo a partir de ahora”, comentó en una entrevista.

Cabe mencionar que hasta ahora ni Dean Pelic, ni Belinda, han revelado cuál es su verdadera relación. Asimismo, la cantante prefiere omitir declaraciones que abarquen el tema de su ruptura con Christian Nodal.