“Quería tirarme del balcón”: Residente, de Calle 13. Lanzó una canción sobre su depresión, familia y la muerte de un amigo; y habla de la noche cuando la escribió.

El cantante puertorriqueño Residente, exmiembro de Calle 13, lanzó una nueva canción el viernes, con un video dirigido por él mismo, en el que cuenta sobre su vida, abordando temas como la depresión, la soledad y la familia.

En su cuenta de Twitter, René Pérez Joglar dijo que escribió “René” después de que un día estuviera en México para dar un concierto, pero, antes de que saliera al escenario, le invadió un deseo de “tirarse del balcón”.

“Llamé a mami porque quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Esa noche llegaba un amigo y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, relató.

“El estrés me tiene enfermo / Hace diez años que no duermo / […] Estoy triste y me río / El concierto está lleno, pero yo estoy vacío”, dice la canción de más de 7 minutos.

El tema destapa la soledad y la depresión que sufre el músico, a pesar de alcanzar la fama mundial.

“Ya no queda casi nadie aquí / A veces ya no quiero estar aquí / Me siento solo aquí, en el medio de la fiesta / Quiero estar en donde nadie me molesta”, continúa.

En varias partes, nos cuenta sobre su familia, que era de “clase media baja”.

“Nunca fuimos dueños / El préstamo del banco se robaba nuestro sueño”. afirmó.

Al principio y al final de la canción incluso se puede escuchar la voz de la madre del artista, Flor Joglar de Gracia.

