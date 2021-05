“Que tipa tan pesada”: Linet Puente se lanza contra Camila Sodi por mala actitud en una entrevista

Linet Puente arremete contra Camila Sodi.- Todo parece indicar que esta no es la mejor de las semanas para Camila Sodi, pues luego de su hospitalización de emergencia por una infección estomacal, la actriz vuelve ser noticia. Pero, en esta ocasión por su “mala actitud” durante una entrevista.

El encontronazo fue destapado por la periodista Linet Puente, quien acudió a platicar con la actriz como parte de la promoción de su nueva película, “El exorcismo de Carmen Farías“.

En la última transmisión de Ventaneando, la periodista no se guardó nada y compartió su molestia por la actitud déspota y prepotente de la actriz, quien le contestó “cortante” algunas preguntas.

“Me sorprende mucho que todavía haya actores y/o personalidades que no se saben conducir con los periodistas. Si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego te atacan de que estás haciendo mal las preguntas”, señaló.

De acuerdo a las declaraciones de Linet Puente, la distribuidora de dicha cinta no le proporcionó el material necesario para preparar preguntas alusivas a ella, por lo que la entrevista se tornó incómoda.

“Hago la entrevista, empieza todo muy bien con Camila, pero hay un momento en el que se puso medio ríspida la cosa. Me terminaron mandando el material cortando esa parte en que se porta media grosera conmigo”, agregó.

En la película que Sodi promocionaba, se encarga de darle vida a una periodista. Ante esto, Puente le preguntó cómo preparó su personaje, a lo que respondió:

“Conozco bien a los reporteros porque sé que tienen estos dos lados de su cerebro, muy marcados y divididos. El lado emocional que no toca el lado práctico y pragmático”, dijo la ex pareja de Diego Luna.

Linet Puente destapa detalles sobre su incómoda entrevista con Camila Sodi

Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse “incómodas” cuando Linet mencionó que está catalogada como “la actriz mejor pagada”, a lo que ella respondió irónica: “Ay ay ojalá fuera verdad”.

Ahí no paró la cosa, por que su co-protagonista, el actor Juan Pablo Castañeda la interrumpió diciendo: “¿Vamos a hablar de la película o de cuánto le pagan a Camila?“

Camila Sodi es hospitalizada de emergencia: “Me pasó por tragona profesional”

Pedro Sola responde a los ataques tras insultar a Linet Puente: “Me vale”

Ya en el foro de Ventaneando, Linet Puente reveló que la producción “cortó” la parte de la entrevista en la que es evidente la actitud soberbia de la actriz.

“La parte que me cortaron, le digo, ‘Es que no me respondiste la pregunta que te hice, ¿qué te aterra, Camila?’’ me dice, ‘Pues lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita‘”, dijo.

“Le digo ‘el problema es que ustedes quisieran que les preguntáramos lo que ustedes quieren responder, pero mi trabajo como periodista es otro“, completó. Cuando terminó la entrevista, alcanzó a oír a la hija de Ernestina Sodi decir: “¡Qué tipa tan pesada!, ¿quién era? Con unos modos, por algo me cortaron esa parte y no me la mandaron”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.