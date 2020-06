¿Qué se hizo Alfalfa y cómo luce? ahora es todo un hombre. El actor es recordado por su fiel romance con Darla y su gallito en la cabeza.

En la película ‘La Pandilla: de los pequeños traviesos’ que se grabó en 1994 y donde el protagonista era el tierno Alfalfa que siempre lucía su gallito en la cabeza.

Sin duda una de las películas que desde que se estrenó llegó para quedarse es ‘La Pandilla: los pequeños traviesos’ , el cual fue un filme producido por Universal Pictures en 1994.

La cual es una adaptación de muchos cortometrajes de 1920. 1930 y 1940 en donde narran las aventuras de varios niños en su vecindario, el personaje principal es Alfalfa.

Debido a que era un simpático niño y que durante toda la trama sostiene una relación amorosa con la vanidosa y mandona Darla.

A lo largo del tiempo, la historia cada que es trasmitida por la pantalla chica sigue conquistando a las nuevas generaciones por lo tierno y divertido de sus personajes.

Pero qué se hizo Alfalfa, bueno su nombre verdadero es Bug Hall, actualmente es músico, productor y escritor.

Tiene 35 años de edad, también ha protagonizado películas las cuales son: Honey, We Shrunk Ourselves y The Big Green; ha participado en programas como Criminal Minds, CSI: Miami y Castle.

Su aspecto físico luce muy diferente a cuando hizo al pequeño Alfalfa, ahora es un hombre y padre de familia, él se casó con Jill Marie DeGroff en 2017, tienen dos bebés.

En redes sociales Bug no es muy activo pero sí cuenta con Instagram donde pocas veces suele compartir contenido de su vida privada, suele recordar más algunos de sus personajes que ha hecho a lo largo de su vida.

