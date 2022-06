¿Qué pasó con Shakira y Piqué? Todo el chisme completo por si te lo perdiste

Todos pedimos que junio fuera un mes que nos sorprendiera, pero se pasó de lanza, en tan solo 1 día nos enteramos de la separación de Shakira y Piqué y del pleito casado que se armo entre Christian Nodal y J Balvin, entonces pensamos, junio, por favor, cálmate.

Pero nos encanta el agüita de chisme y es por eso que te vamos a contar que es lo que ha pasado realmente entre el futbolista y la cantante que ha recorrido el mundo y que tiene a todos sorprendidos y un poco indignados, ya que los veíamos como la pareja perfecta.

Pero si por alguna razón te has perdido del chisme completo o no sabes bien que está pasando, nosotros te explicaremos como fue que inicio este drama y si es o no cierto, puede que tanto Shakira cómo Piqué entren a la lista de famosos solteros y con hijos y cerrando ciclos.

Se acabo el amor

Vámonos al principio, la pareja se conoció en el 2010 cuando ella fue la encargada de hacer la canción del Mundial de Sudáfrica y que fue todo un éxito, automáticamente ambos se enamoraron y hasta le prometió Piqué a Shakira que ganaría la Copa para poder verla en la clausura, mucho amor.

Poco después la relación se hizo oficial, pasaron los años y comenzaron a llegar los hijos, todo parecía tan perfecto y tan maravilloso, todo un cuento de hadas la verdad para ambos, sin mencionar que Shakira es más grande que el futbolista.

Los rumores de una infidelidad de Piqué hacia Shakira no son nuevos, pero ahora están sonando a nivel mundial ya que parece que se ha comprobado y finalmente se van a separar debido a esto.

Un periódico lanzo la noticia de que Shakira cachó a Piqué en la movida y que ahora el futbolista vive solo y se la pasa de fiesta en fiesta con diversas mujeres.

Ahora las canciones que ha estado sacando Shakira y el que retomara sus salidas de Barcelona de donde nunca salía para absolutamente nada han llamado la atención, al igual que su look, ya que ahora se le ve bien arreglada y más sexy que nunca y obviamente sin Piqué.