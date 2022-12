¿Qué hacer si no te invitaron a ninguna posada?

Probablemente has estado tan metido en tu trabajo o en otras cosas, que no te habías dado cuenta que ya empezaron las posadas y no te han invitado a ninguna.

Pero no te preocupes, la vida puede ser dura muchas veces, por eso aquí te vamos a dejar algunos consejos para estas ocasiones.

Hazte el Grinch

Ponte tu disfraz de Grinch y publica en todas tus redes sociales lo mucho que odias esta época del año. Hay muchas formas de hacerlo, sólo di que “es una temporada muy consumista” o que no le das importancia porque eres “un librepensador” que se preocupa por temas más importantes.

Aplica un “Mi Pobre Angelito”

No hay nada más triste que organizar y fingir una fiesta para ti solo, pero esto no lo tienen que saber los demás. A sus ojos parecerá que tienes una super party a la cual no fueron invitados. No sólo parecerás alguien muy social, también te hará ver exclusivo.

Busca disimuladamente una fiesta

Pregunta en tus grupos de Whatsapp qué planes tienen tus conocidos, deja escapar una frase como “tengo muchas cosas pero ninguna me llama”. Al igual que la anterior, parecerá que te cotizas. Cuando te respondan, “casualmente” pregunta dónde es y seguramente consigues algo.

Lanza una alerta que cancele todas las fiestas de la ciudad

Saca el alarmista que llevas dentro y pon a circular un rumor sobre Santa’s asesinos. Mientras todos se resguardan en sus casas tú podrás estar feliz y tranquilo de que nadie más se está divirtiendo.

Con estas técnicas pasarás desapercibido entre tus contactos. Claro que también podrías quitarte lo antisocial y salir a divertirte un rato.