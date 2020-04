¿Qué ha sido del grupo Los Temerarios?. La agrupación es mexicana y tiene muchos años que no se presentan en su país.

Ellos lograron grandes éxitos musicales en los años 90 y uno de sus integrantes se caracterizó por tener famosas novias dentro del espectáculo.

Unas de las agrupaciones legendarias dentro de la música mexicana fueron Los Temerarios, grupo que se formó desde 1977 en Fresnillo, Zacatecas, está conformada por los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel Alba.

El grupo tiene 40 años de trayectoria, han lanzado más de 19 álbumes, vendiendo más de 45 millones de discos, además han recibido premios como Grammy Latino, Trayectoria de Premio lo Nuestro, Premios Billboard a la música latina.

También se encuentran en el Salón de la Fama de los Compositores Latinos, tras varios años de grandes logros, Los Temerarios han dejado de presentarse en México, por lo que sus seguidores comenzaron a especular que se habían desintegrado.

Pero afortunadamente para sus seguidores Los Temerarios solamente se presentan en Estados Unidos, país donde viven.

Cabe mencionar que Gustavo se casó con la cantante Priscila y sus balas de plata, formando una hermosa familia.

Por su parte Adolfo, quien anduvo con muchas actrices famosas de Televisa, se encuentra en una relación estable desde hace tiempo.

Uno de los ex integrantes de Los Temerarios, Charly Abrego reveló en su canal de YouTube los motivos por los cuales la agrupación no se presenta en su natal país, durante el 2015 y 2016 ofrecieron un par de conciertos en tierra azteca del cual no fue nada redituable como ellos se imaginaban.

Tras aquel fracaso, empresarios les volvieron a proponer hacer presentaciones, pero Gustavo y Adolfo quisieron cobrar mucho dinero, sin llegar a un acuerdo:

“Ya no es el momento de Los Temerarios…estos señores se quedaron por allá en los años de los 90, donde eran Los Temerarios eran muy fuertes, desafortunadamente ha cambiado la situación, ya no son los de antes”, dijo.

¿Qué ha sido del grupo de Los Temerarios?

