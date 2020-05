View this post on Instagram

Me hubiera gustado que el día de hoy fuera como los años pasados en los cuales te teníamos a nuestro lado y apenas daban las 12 y ya estábamos reunidos en la sala los abuelos, mi madre, victoria, mana y yo para festejar un añito más sarita. Gracias dios por la vida de mi hermana que aunque no esté en estos momentos con nosotros a la distancia mi alma la abraza fuertemente día y noche. Ya vendrán muchos más cumpleaños que festejar a tu lado, Feliz cumpleaños princesa #eclesiastes3