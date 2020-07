Qué famosos cuentan con exclusividad vitalicia en Televisa. El dueño de la televisora dio este tipo de contratos a unos cuantos artistas.

Actualmente Televisa ha dado a muy pocos famosos contratos de exclusividad, debido a que ya no es tan redituable para la televisora.

Sin duda Televisa ha sido una de las grandes televisoras en México, sobre todo hace unos años cuando el fallecido Emilio Azcárraga Milmo era el dueño del canal, debido a que no tenía ninguna competencia directa.

Por lo que en aquellos años “El Tigre” Azcárraga como se le conocía entregó exclusividades vitalicias a varios de sus artistas que trabajaban en Televisa.

Con el paso de los años y ahora que su hijo Emilio Azcárraga Jan es el dueño este tipo de exclusividades ya no se dan, han sido pocos los famosos que pudieron tener gran beneficio.

Aquí los famosos que tienen exclusividades vitalicias:

Silvia Pinal

Ella tiene dos tipos de exclusividad vitalicia y como productora, ahora con el rumor que salió que ya no tiene este tipo de contrato y que ella salió a decir que no era verdad, seguramente la que ya no debe tener es la de productora, la otra no se puede retirar.

Ignacio López Tarso

También este primer actor reveló en el 2017 que tiene exclusividad vitalicia dentro de Televisa, siendo de los pocos famosos con este gran beneficio:

“Mi exclusividad es vitalicia y hasta este momento no ha pasado nada”, dijo.

Manuel “El Loco” Valdés

Su hijo marco Valdés así explicó la exclusividad vitalicia que tiene su famoso papá:

“Mi papá sí la tiene (la exclusividad), claro que la tiene, es vitalicia, acuérdate que Hacienda le retuvo esa exclusividad, pero mi hermano Michelle logró liberar ese dinero, se pagó lo que se debía y mi papá está disfrutando del dinero que le dan”, comentó.

Cabe mencionar que los famosos que tienen exclusividad vitalacia reciben dinero mensualmente, no pueden trabajar en otras televisoras, siempre deben de estar disponibles cuando se les requiera.

La cantidad económica es muy distinta a la que los artistas reciben, de acuerdo al proyecto que hacen, los cuales pueden ser telenovelas, programas unitarios y de concursos.

