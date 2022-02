Mientras Mario Bezares realizaba el famoso baile de ‘El Gallinazo’ durante el programa ‘Pácatelas’, conducido por el fallecido Paco Stanley, una pequeña bolsa de plástico con un contenido blanco salió de la bolsa de su saco y cayó al suelo. Esto no solo dejó en el asombro al conductor de Televisa, sino también a todo el público por la incertidumbre de saber qué contenía.

Por años se pensó que se trataba de una bolsita con cocaína, sustancia adictiva y dañina que aumenta la energía en el cuerpo y da una sensación de euforia temporal. Sin embargo, muchos años después, el propio Mario Bezares ha compartido su verdad sobre aquel incidente y el contenido de esa misteriosa bolsita.

¿Qué contenía la bolsita que se le cayó a Mario Bezares mientras bailaba “El Gallinazo”?

Mario Bezares era un joven colaborador en el programa de Paco Stanley, ‘Pácatelas’ de 1995, donde se tenía la costumbre de realizar un baile improvisado cuando se iba a corte comercial, llamado ‘El Gallinazo’ , el cual fue inventado por el propio Bezares.

Si bien fue un baile icónico en su momento y verdaderamente popular, lo que quedó en la memoria colectiva de los televidentes mexicanos fue la ocasión en la que, mientras Mario realizaba el baile y se tiraba al suelo, una bolsita con un contenido blanco salió de su saco y cayó en el suelo. Una enorme duda surgió a su alrededor y todos se preguntaban qué era lo que contenía.

26 años después, Mario Bezares reveló en entrevista con Yordi Rosado, que aquella misteriosa bolsita, que por años se creyó que se trataba de cocaína, en realidad era una bolsa de pañuelos que contenía una caja de cerillos, como la que se regala en los hoteles.

“Agarré una carterita de cerillos y me la metí al saco, pasaron dos o tres meses y me volví a poner el mismo traje… y es lo que se cae, si ustedes observan bien el video, cuando a mí se me caen las cosas, las meto aquí (en las bolsas), cuando termino de bailar, me le acerco (a Paco) y le entrego la carterita de cerillos porque nos llevábamos muy bien”, detalló el conductor.

De acuerdo con las declaraciones de Bezares, la caja de cerillos tenía anotado el número de teléfono de una despampanante chica rubia que Paco Stanley había invitado a subir al escenario momentos antes, pero, tras descubrir que era transexual, el conductor decidió deshacerse de ella.

Aunque esta una versión muy cuestionable y que no convence a todos, debido al historial y teorías que se han hecho sobre los ‘gustos’ y ‘nexos’ de esta dupla de conductores, y pese a que no se han podido confirmar, resulta ser la verdad que Mario Bezares quiere compartir.