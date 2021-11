Preventa de Spider Man No Way Home tiró las paginas de Cinemex y Cinepolis

Spiderman: No Way Home es uno de los estrenos más esperados de este cierre de año, tanto que durante los primeros minutos de este lunes 29 de noviembre hizo que los sitios de compra online de Cinemex y Cinépolis colapsaran de inmediato.

Desde que se anunció que esta película, protagonizada por Tom Holland, llegaría a las salas de cine, los fans del superhéroe no tardaron en mostrar su emoción, por lo que la expectativa sobre el largometraje se elevó y ahora, ante la proximidad de su estreno en pantalla grande, los seguidores del hombre araña no se perdieron tiempo en buscar un boleto, mismo que quizá no encontraron.

Preventa de Spiderman: No Way Home colapsa páginas web de Cinemex y Cinépolis

En punto de las cero horas del día de hoy, tanto Cinépolis como Cinemex iniciaron la preventa de boletos para la tan esperada Spiderman: No Way Home, película dirigida por John Watts y que en su elenco incluye a Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Alfred Molina, entre muchos otros actores, cinta creada por Marvel Studios y que será distribuida por Sony Pictures.

Y tal como ha sucedido en otras ocasiones cuando Marvel y Disney estrenan alguna cinta en cines, los sitios online de venta de ambas empresas colapsaron durante los primeros minutos del este lunes, tanto en su página web como en su aplicación móvil.

Antes de la una de la mañana de hoy, Cinépolis fue el primero en hablar sobre la situación, diciendo que se trataba de una caída momentánea, la cual ya era atendida por su equipo para dar una solución.

En el caso de Cinemex, la compañía hasta el momento no ha emitido ningún comunicado al respecto o declaración sobre cómo va dicho proceso.

Por ahora si se intenta ingresar a algunas de las dos páginas, resulta imposible, dado que el tiempo de carga es mucho y cuando al parecer el sitio online abrirá, cada uno marca error, lo cual quiere decir que el servicio sigue interrumpido a causa de la alta demanda para ver Spiderman: No Way Home.

Estreno de Spiderman: No Way Home y los memes que dejó esta situación

El estreno de la nueva cinta de Marvel sobre el tan popular Hombre Arañan se tiene programado para el próximo 15 de diciembre, un día antes de lo que se tenía previsto.

Tal situación no pasó inadvertida por usuarios de redes sociales que, a la par, obligaron memes sobre lo que sucedía.