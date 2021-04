La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado su veredicto, premiando a lo mejor del cine en la ceremonia 93 de los Premios Oscar.

Como se informó hace unas semanas, Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron los encargados de anunciar a los nominados de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Esta noche, entre risas y aplausos, los seleccionados por los miembros de la Academia fueron honrados con la estatuilla dorada más deseada de Hollywood.

Si te perdiste la gala transmitida desde el Teatro Dolby, ¡no te preocupes! Aquí te compartimos la lista completa de ganadores:

Mejor película

“Nomadland”

Mejor dirección

Chloe Zhao – “Nomadland”

Mejor actor

Anthony Hopkins – “El Padre”

Mejor actriz

Frances McDormand – “Nomadland”

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya – “Judas and The Black Messiah”

Mejor actriz de reparto

Cuarenta años de carrera en la industria coreana. Qué sueño debe ser conquistar Hollywood. Minari es GENIAL por ELLA. Youn Yuh jung, señoras y señores. #Oscars pic.twitter.com/uZ4VHTFmMH — kleps (@rominabadoino) April 26, 2021

Yuh-Jung Youn – “Minari”

Mejor guion original

“Promising young woman” (Hermosa venganza)

Mejor guion adaptado

El padre

Más ganadores en los Premios Oscar 2021

Mejor fotografía

“Mank”

Mejor vestuario

“La madre del blues”

Mejor edición

“Sound of Metal”

Mejor maquillaje y peinado

La madre del blues

Mejor score

“Soul” – Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Mejor canción original

“Fight for Your” – Judas and The Black Messiah

Mejor diseño de producción

“Mank”

Mejor sonido

“The sound of metal”

Mejores efectos visuales

“Tenet”

Mejor película animada

“Soul”

Mejor película extranjera

“Another Round” (Dinamarca)

Mejor documental

“My Octopus teacher”

Mejor corto documental

“Colette”

Mejor corto animado

“If Anything happens I Love You”

Mejor live action

“Two Distant Strangers”

