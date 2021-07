La mañana de este martes se dio a conocer la lista de nominados para la nueva edición de los Premios Emmy 2021, en donde se busca premiar a lo mejor de la televisión estadounidense.

Ron Cephas Jones y Jasmine Cephas Jones, acompañados del CEO de la Academia de Televisión estadunidense, Frank Scherma, fueron los encargados de revelar a los nominados.

Dentro de la esperada selección se encuentran algunas de las producciones más mencionadas a lo largo del año. Algunas de ellas son: WandaVision, The Queen’s Gambit, Cobra Kai III, Emily In Paris; The Crown, This Is Us, The Mandalorian, por mencionar algunas.

Checa la lista completa de nominados para los Premios Emmy 2021, aquí:

Mejor Serie de Variedades

Conan

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Lasy Week Tonight

Late Show Stephen Colbert

Mejor programa de Competencias

The Amazing Race

Nailed It!

RuPaul Drag Race

Top Chef

The Voice

Mejor Actriz principal en una serie de Comedia

Aidy Brytan (Shrill)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (Black-Ish)

Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor principal en una serie de Comedia

Anthony Anderson (Black-Ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Mejor Serie de Comedia

Blach-Ish

Cobra Kai III

Emily In Paris

The Flight Attendant

Hacks

The Kominsky Method

Pen 15

Ted Lasso

Mejor Actor principal en una Miniserie o Telefilme

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (The Undoing)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

Más nominados de los Premios Emmy 2021

Mejor Actriz principal en una Miniserie o Telefilme

Michaela Coel (I May Destroy You)

Cynthia Erivo (Genius: Aretha)

Elizabeth Olson (Wandavision)

Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit)

Kate Winslet (Mate of Easttown)

Mejor Miniserie o Telefilme

I May Destroy You

Mate of Easttown

The Queen’s Gambit

The Underground Railroad

WandaVision

Mejor Actriz principal en una serie de Drama

Uzo Aduba (In Treatment)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (The Mandmaid’s Tale)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Lovecraft Country)

Mejor actor principal en una serie de Drama

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Lovecraft Country)

Josh O’Connor (The Crown)

Ragé-Jean Page (Bridgerton)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Manson)

Mejor serie de Drama

The Boys Bridgerton

The Crown

Hanmaid’s Tale

Lovecraft Country

The Mandalorian

Pose

This Is Us

