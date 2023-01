Predicciones 2023 para cada signo zodiacal

El 2023 está a la vuelta de la esquina y probablemente ya tengas tus propósitos de año nuevo, así que si tienes curiosidad por saber lo que los astros tienen preparado para ti, te vamos a dejar las predicciones para este año que esta por iniciar.

Aries

Vas a iniciar el año con un sentimiento de lograr todas tus metas, sin embargo te sentirás sensible y muy necesitado de amor. Tus proyectos económicos deben iniciar a partir de febrero, enero debe ser usado para descansar del 2022. No confías en la gente que te propone proyectos nuevos, sigue tu instinto y sé cauteloso.

Tauro

Eres muy aferrado y te gusta tener las cosas seguras. Iniciarás el año con alguna boda o un nuevo integrante en la familia. A mediados del año será difícil el ambiente laboral debido a la presión o que sientas que no das el ancho, puedes caer en el enojo y la frustración pero deberás superarlo con calma. La depresión te seguirá el siguiente año. Tomarás decisiones que cambiarán tu vida para bien.

Géminis

Abrirás el año con cambios en el hogar, te dará por remodelar la casa. Tu familia comienza a tomar otros caminos, también conocerás gente que te apoya. Te sentirás triste a mediados del año por la lejanía de tus seres queridos, sin embargo te dará tiempo para realizar tus proyectos y enfocarte en lo que te gusta. Ten cuidado con las enfermedades y con los excesos, sobre todo en el trabajo. En el amor no te sentirás valorado, recuerda que eres noble y bueno a veces demasiado, cuidado con eso.

Cáncer

El 2023 te sirve para tomar una gran decisión, este es el momento para dejar a esa persona que no te aprecia y alejarte de lo que te hace mal. Conocerás gente nueva y te llenarán de propuestas amorosas, ten cuidado porque no será nada serio, así que mantente en cautela y decide lo que quieres. Tu economía se restablecerá a mediados de año y podrás retomar el control de tu vida.

Leo

Te sentirás triste a principio de año, te desespera que las cosas que esperabas no lleguen, ten paciencia y pide ayuda a tus seres queridos. Te darás cuenta que cargas con penas que no te corresponden. Conseguirás un empleo nuevo a mediados de año, tu espíritu emprendedor renace. Habrá propuestas amorosas, no juegues con la gente y decide lo que quieres. Es un buen año para comenzar con proyectos nuevos.

Virgo

Te espera un año alegre y emotivo. Cuídate de las enfermedades y disfruta a tus seres queridos, puede que tengas que tomar decisiones que cambien tu vida y no debes tomártelas a la ligera. Te esperan buenas noticias a mitad de año para toda tu familia, debes de ser precavido con el dinero si no quieres estar apretado para finales de año. Recibirás visitas de familiares lejanos.

Libra

Inicias el 2023 cerrando ciclos, esto es beneficioso para ti pues es algo que te venía molestando. Momento de un nuevo inicio y lo tendrás de la mejor forma pues en lo económico te irá muy bien. Puede que te llegues a sentir no valorado a mitad de año, pero recuerda que todo está en tu cabeza.

Escorpio

Abres el año recibiendo un dinero que no esperabas, aprende a ahorrarlo pues en cuanto te llega algo de dinero extra te da por gastarlo. Tendrás complicaciones para tomar una decisión laboral, preocúpate por tu crecimiento y aprovecha las oportunidades. Te conviene escuchar lo que te aconsejan tus seres queridos, al final recuerda que solo tú puedes elegir tu camino de vida.

Sagitario

Este es tu año pues empiezas con el pie derecho en el dinero y en el amor. Iniciarás el año con un proyecto en el que nadie creerá pero no lo abandones pues estás destinado al éxito, solo necesitas mucho esfuerzo y dedicación. Es buen año para deshacerte de las personas que son dañinas para ti. Para mitad de año tendrás un par de problemas legales pero lo sacarás adelante, no te preocupes.

Capricornio

Este año debes iniciarlo con un cambio de look, es buen año para atreverte a hacer cosas que siempre te han dado curiosidad. Deberás perdonar a las personas que te han hecho daño en el pasado, 2023 es un año de transformación y necesitarás del perdón para esto. A mitad de año cosecharás lo que sembraste, el dolor y el esfuerzo habrán valido la pena.

Acuario

Comenzarás el 2023 reflexionando y pensando tus decisiones de vida. Una persona se acercará a ti para proponerte una vida nueva, te atrae al principio pero no tomes decisiones apresuradas. Tendrás problemas, sin embargo te darás cuenta que todo está en tu cabeza y no son tan graves. Te pedirán ayuda económica, te encanta dar, sin embargo ten cuidado.

Piscis

Deberás tomar decisiones sobre tu vida amorosa, te da miedo dañar a las personas, sin embargo deberás dejar en claro la situación sino a la larga será más dañino. Tu economía se irá para arriba a inicios del 2023, la suerte te seguirá hasta mitad de año, aprovéchala. Se terminará una situación que te estaba causando conflicto emocional.